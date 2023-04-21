Спинаццола высказался о победе «Ромы»

Латераль «Ромы» Леонардо Спинаццола высказался относительно победы над роттердамским «Фейеноордом» (4:1 д.в.) в ответном поединке ¼ финала Лиги Европы.

«Это был фантастический вечер. «Рома» очень рада продолжить выступление в турнире. В полуфинале нам будет противостоять хороший соперник в лице «Байера». Также хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку», - передает слова Спинаццолы пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Рома» победила «Фейеноорд» с общим счетом 4:2 и шагнула в ½ финала Лиги Европы. За выход в финал подопечные Жозе Моуринью поборются с леверкузенским «Байером».