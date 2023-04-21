Морган - о вылете «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - переоценённый клоун»

Журналист Пирс Морган критически высказался в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после вылета манкунианцев из Лиги Европы. В ¼ финала «красные дьяволы» крупно уступили «Севилье» со счетом 0:3.

«Это унижение для «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг - переоцененный клоун, который думал, что если унизить и убрать Роналду, то поступит умно», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

По сумме двухматчевого противостояния «Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» со счетом 2:5. В полуфинале турнира андалусийский коллектив встретится с туринским «Ювентусом».