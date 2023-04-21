Тренер «Севильи» высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Севильи» Хосе Луис Мендилибар высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы УЕФА.

«Я не ожидал такой победы. Ждал очень сложного матча, исход которого не будет решен до последнего момента. Обратите внимание, как спокойно мы действовали в последние 15 минут.

Это один из самых радостных дней в моей жизни. Никогда такого не было. Надеюсь, что он не последний», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что «Севилья» победила «МЮ» со счетом 3:0 и вышла в полуфинал Лиги Европы. За путевку в финал андалусийцы поборются с туринским «Ювентусом».