Диаби забил самый быстрый гол «Байера» в истории выступлений в Кубке УЕФА/Лиге Европы

Леверкузенский «Байер» пробился в полуфинал Лиги Европы, команда уверенно переиграла люксембургский «Унион», а Мусса Диаби забил гол уже на 66-й секунде игры, открыв счет.

Как оказалось, это был самый быстрый гол «Байера» в истории выступлений в этом турнире, в том числе и когда он назывался «Кубок УЕФА».

Напомним, что когда-то, в 1988 году, «Байер» даже выигрывал Кубок УЕФА - это один из всего лишь двух трофеев в истории «аптекарей». Другой трофей - это Кубок Германии в 1993 году.

В полуфинале Лиги Европы «Байер» сразится с итальянской «Ромой», эти матчи состоятся 11, и, соответственно, 18 мая.