Рабио: «Мы дадим бой «Севилье»

Туринский «Ювентус» выбрался в полуфинал Лиги Европы, итальянская команда справилась с лиссабонским «Спортингом» - после победы в первом матчей ей пришлось справляться со штурмом в ответной игре, но в итоге туринцы выстояли и вышли в следующий раунд.

Там они сразятся с другой иберийской командой - «Севильей». Предстоящее сражение прокомментировал Адриен Рабио - полузащитник «Интера».

- «Севилья» - сильная команда, но мы дадим сражение. Надо хорошо подготовиться и сыграть с душой. В игре со «Спортингом» мы могли выступить и ярче, но мы хотели победить, - цитирует слова Рабио Juvenews.eu.