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Лига Европы

Рабио: «Было важно пройти дальше»

21 Апреля 2023 • 04:24 Комментировать
Спортинг Л
1:1
Ювентус
окончен

Туринский «Ювентус» прошел в полуфинал Лиги Европы, после победы в Турине над лиссабонским «Спортингом» команда Макса Аллегри сыграла вничью в ответной игре. Французский полузащитник Адриен Рабио прокомментировал итоги игры, он считает, что превыше всего для его команды было добиться результата:

- Я доволен, мы сыграли сегодня с душой. Пришлось пострадать, закрываться, но для нас был важен результат. Рад за всех, за тренера, за руководство клуба, - цитирует слова Рабио Juvenews.eu.

В следующем раунде турнира «Ювентус» сыграет с тертым кубковым бойцо - испанской «Севильей». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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