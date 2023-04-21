Рабио: «Было важно пройти дальше»

Туринский «Ювентус» прошел в полуфинал Лиги Европы, после победы в Турине над лиссабонским «Спортингом» команда Макса Аллегри сыграла вничью в ответной игре. Французский полузащитник Адриен Рабио прокомментировал итоги игры, он считает, что превыше всего для его команды было добиться результата:

- Я доволен, мы сыграли сегодня с душой. Пришлось пострадать, закрываться, но для нас был важен результат. Рад за всех, за тренера, за руководство клуба, - цитирует слова Рабио Juvenews.eu.

В следующем раунде турнира «Ювентус» сыграет с тертым кубковым бойцо - испанской «Севильей».