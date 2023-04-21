Каземиро отреагировал на заявления о том, что «Севилья» – это «Реал» в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался об успехах «Севильи».

Испанский коллектив обыграл «красных дьяволов» со счётом 3:0 в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы. Именно «Севилья» является рекордсменом турнира по количеству итоговых побед – шесть.

«Севилья» – это «Реал» в Лиге Европы? Для сравнений с «Реалом» клубу нужно ещё восемь раз выиграть турнир», – сказал в интервью Movistar бразилец, долгие годы защищавший цвета «сливочных» до перехода в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что мадридский «Реал» – 14-кратный победитель Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше «королевский клуб» уже добрался до полуфинала.