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Лига Европы

Каземиро отреагировал на заявления о том, что «Севилья» – это «Реал» в Лиге Европы

21 Апреля 2023 • 02:03 Комментировать
Севилья
3:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался об успехах «Севильи».

Испанский коллектив обыграл «красных дьяволов» со счётом 3:0 в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы. Именно «Севилья» является рекордсменом турнира по количеству итоговых побед – шесть.

«Севилья» – это «Реал» в Лиге Европы? Для сравнений с «Реалом» клубу нужно ещё восемь раз выиграть турнир», – сказал в интервью Movistar бразилец, долгие годы защищавший цвета «сливочных» до перехода в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что мадридский «Реал» – 14-кратный победитель Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше «королевский клуб» уже добрался до полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Манчестер Юнайтед Каземиро
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