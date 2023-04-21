Бывший игрок сборной Уэльса: «Нет слов, просто нет слов, что происходит с «Манчестер Юнайтед»?

Английский «Манчестер Юнайтед» бесславно вылетел из Лиги Европы, команда Эрика тен Хага проиграла в Севилье местной команде со счетом 0:3. Бывший футболист сборной Уэльса Робби Сэвидж прокомментировал неудачу клуба, за который выступал в сезоне 1993/1994, хотя и не сыграл ни одного матча.

- Просто нет слов. Что происходит с «Манчестер Юнайтед»? Что делает де Хеа? Ужасная игра, ужасный вечер для «Манчестер Юнайтед», ужасный вечер для де Хеа. Это такая же катастрофа, как 0:7 в игре с «Ливерпулем», - цитирует слова Сэвиджа BT Sport.

Теперь «Манчестер Юнайтед» сыграет в воскресенье с лондонским «Челси».