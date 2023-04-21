Моуринью – о выходе «Ромы» в полуфинал: «Вот почему мои волосы такие седые»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал успех своей команды.

Римляне уступили в первом матче противостояния с «Фейеноордом» (0:1), однако нашли в себе силы отыграться и выйти в полуфинал. Основное время ответной встречи завершилось со счётом 2:1, а в дополнительные полчаса «Рома» забила ещё дважды.

«Это был непростой матч, но мы сыграли очень достойно. Команда действовала умно и собранно, атакуя и защищаясь тогда, когда этого требовала ситуация. «Фейеноорд» – очень сильный соперник, но мы, как мне кажется, были лучше.

Я провёл больше 150 матчей в еврокубках – вот почему мои волосы такие седые. Я повидал всё. Но хвалить стоит игроков», – поведал в интервью Sky Sport португалец.