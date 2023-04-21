Дибала: «Моуринью помог нам победить – у него невероятный менталитет»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопросы журналистов после победы над «Фейеноордом».

Гол аргентинца на 89-й минуте позволил римлянам перевести игру в дополнительное время, где команда Жозе Моуринью забила ещё дважды. Общий счёт противостояния – 4:2.

«Я слегка испугался, когда соперник сравнял счёт, но мы не сдались, а в дополнительное время захватили контроль над игрой.

Наш тренер обладает невероятным менталитетом. Он предсказал, какой будет игра. Его характер помогает нам добиваться побед. Жозе требовал от нас большего, а после его тактических перестановок мы начали доминировать, что в итоге принесло нам заслуженную победу», – цитирует Football Italia Дибалу.