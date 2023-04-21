Аллегри – о выходе «Ювентуса» в полуфинал: «Прекрасный день для клуба»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» (1:1).

Туринцы добыли победу в первой встрече (1:0), поэтому сегодняшней ничьей оказалось достаточно для выхода в полуфинал.

«Прекрасный день, – заявил довольный Аллегри, имея в виду то, что ранее сегодня «Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А. – Мы хорошо провели игру, и особенно нам удался второй тайм. В концовке, правда, мы могли сыграть лучше. Не обошлось и без доли удачи. Теперь нужно сосредоточиться на Серии А. Нам вернули 15 очков, но в последнее время мы часто допускали осечки. Наша задача – закрепиться в первой четвёрке», – сказал в интервью Sky Sport наставник.