Эриксен: «Сделали много ошибок»

«Манчестер Юнайтед» покинул европейские кубки, английская команда потерпела крупное поражение от «Севильи» со счетом 0:3. Неудачу своего клуба прокомментировал датский полузащитник Кристиан Эриксен, он считает, что его партнеры по команде совершили много ошибок.

- Много чего произошло в этом матче. Мы не смогли сыграть убедительно с первой минуты, предоставив сопернику много шансов убить нас. Сделали много ошибок, больше, чем обычно. Когда вы допускаете такое ошибки, то проигрываете, вне зависимости от того, на чьем поле играете, - цитирует Эриксена BT Sport.

В первом матче команды, напомним, сыграли со счетом 2:2.