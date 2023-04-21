«Рома» повторила достижение «Реала» в еврокубках

Итальянская «Рома» вновь сыграет в полуфинале еврокубкового турнира.

Коллектив Жозе Моуринью добился успеха в противостоянии с нидерландским «Фейеноордом», выиграв ответный матч со счётом 4:1 (в дополнительное время) после минимального поражения в выездной встрече. Как информирует Opta, «Рома» сыграет в полуфинале еврокубков в четвёртый раз за последние шесть сезонов (с сезона 2017/18) – лучший показатель за данный период наряду с мадридским «Реалом».

В прошлой кампании, напомним, римляне добрались до финала Лиги конференций, где одолели всё тот же «Фейеноорд».

В полуфинале текущего розыгрыша Лиги Европы «Рома» сыграет против «Байера».