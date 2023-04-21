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Лига Европы

«Рома» чудом перевела игру в овертайм и затем разгромила «Фейеноорд»

21 Апреля 2023 • 00:44 Комментировать
Рома
4:1
Фейеноорд
окончен после доп. времени

Финалисты дебютной Лиги конференций, «Рома» и «Фейеноорд», бились за выход в полуфинал Лиги Европы. Первый тайм получился боевым и конфликтным, страсти кипели, а вот все удары по воротам были либо парированы, либо им недоставало точности.

Сразу после перерыва Лоренцо Пеллегрини замкнул прострел и попал в штангу. Леонардо Спинаццола открыл счет на 61-й минуте каким-то неловким, но метким ударом по воротам - 1:0. Тэмми Абрахам вывел на убойную позицию Бриана Кристанте, и тот не подвел, вот только гол отменяется из-за фола в атаке. А вот гости забили по правилам - подача с правого фланга, и Игор Пайшао пробил в противоход голкиперу - 1:1 в пользу гостей. Лишь на 90-й минуте римляне смогли перевести игру в овертайм, Пеллегрини тонко сыграл в штрафной, и Пауло Дибала изловчился, ударил в падении и забил - 2:1, овертайм.

В дополнительное время «Роме» не было равных, ряд атак, и Рожер Ибаньес головой запустил мяч в штангу. В итоге быстрая комбинация с прострелом в центр штрафной, и Стефан эль-Шаарави в касание забил решающий гол. Абрахам атаковал ворота соперник из офсайда, поэтому после добивания Пеллегрини в сетку счет не изменился, но ВАР помог исправить ошибку рефери - это гол, 4:1.

«Рома» снова обыграла «Фейеноорд», как и год назад, и в полуфинале встретится с «Байером».

Протокол игры  
Рома4:1Фейеноорд
(1:0) Спинаццола Леонардо60'  
  80'Пайшао Игор (1:1)
(2:1) Дибала Пауло89'  
(3:1) Эль-Шаарави Стефан101'  
(4:1) Пеллегрини Лоренцо109'  
Патрисиу Руй  118'Манчини ДжанлукаЛьоренте Диего  34' 72' (Ибаньес Рожер ( 72') Смоллинг Крис 78' (Челик Мехмет ( 78') Залевски Никола 73' (Дибала Пауло ( 73'  108') Спинаццола ЛеонардоКристанте БрианМатич НеманьяПеллегрини ЛоренцоВейналдум Джорджиньо 21' (Эль-Шаарави Стефан ( 21'Кумбулла Мараш 106') Белотти Андреа 72' (Абрахам Тэмми ( 72'  111')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКамара Мохамед III
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер Гернот 106' (Лопес Маркос IV ( 106') Ганцко ДавидХартман Квилиндси  12' 106' (Дилросун Джавайро ( 106') Виффер Матс  18'Кекчю ОркунДжаханбахш Алиреза 74' (Перейра Данило II ( 74') Шиманьски Себастьян 91' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 91') Идрисси Уссама 64' (Пайшао Игор ( 64') Хименес Сантьяго Томас  39'
Запасные: Ezequiel BullaudeМиламбо АнтониРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни МохамедВелленройтер Тимон  34'
20 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Фейеноорд
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