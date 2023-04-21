«Рома» чудом перевела игру в овертайм и затем разгромила «Фейеноорд»

Финалисты дебютной Лиги конференций, «Рома» и «Фейеноорд», бились за выход в полуфинал Лиги Европы. Первый тайм получился боевым и конфликтным, страсти кипели, а вот все удары по воротам были либо парированы, либо им недоставало точности.

Сразу после перерыва Лоренцо Пеллегрини замкнул прострел и попал в штангу. Леонардо Спинаццола открыл счет на 61-й минуте каким-то неловким, но метким ударом по воротам - 1:0. Тэмми Абрахам вывел на убойную позицию Бриана Кристанте, и тот не подвел, вот только гол отменяется из-за фола в атаке. А вот гости забили по правилам - подача с правого фланга, и Игор Пайшао пробил в противоход голкиперу - 1:1 в пользу гостей. Лишь на 90-й минуте римляне смогли перевести игру в овертайм, Пеллегрини тонко сыграл в штрафной, и Пауло Дибала изловчился, ударил в падении и забил - 2:1, овертайм.

В дополнительное время «Роме» не было равных, ряд атак, и Рожер Ибаньес головой запустил мяч в штангу. В итоге быстрая комбинация с прострелом в центр штрафной, и Стефан эль-Шаарави в касание забил решающий гол. Абрахам атаковал ворота соперник из офсайда, поэтому после добивания Пеллегрини в сетку счет не изменился, но ВАР помог исправить ошибку рефери - это гол, 4:1.

«Рома» снова обыграла «Фейеноорд», как и год назад, и в полуфинале встретится с «Байером».