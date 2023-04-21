Тен Хаг прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями после провала своей команды в Лиге Европы.

Английский коллектив уступил «Севилье» в ответном матче четвертьфинала (0:3), проиграв со счётом 2:5 по сумме двух встреч.

«Мы должны играть лучше. Сегодня мы действовали слишком несобранно, не справлялись с давлением соперников. У «Севильи» было гораздо больше желания.

Дело не в тех, кто сегодня не смог сыграть, а в тех, кто был на поле. Я доверяю им, и они должны доказывать, что достойны играть, но сегодня они были недостаточно хороши. У нас была отличная возможность добиться успеха в Лиге Европы – теперь этой возможности нет, остаётся винить самих себя», – сказал в интервью BT Sport тен Хаг.