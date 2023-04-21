Скоулз – о вылете «Манчестер Юнайтед»: «Сегодня очень не хватало Фернандеша»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что отсутствие Бруну Фернандеша серьёзно сказалось на игре команды Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» уступили «Севилье» в Испании (0:3), завершив своё выступление в Лиге Европы на стадии четвертьфинала. Общий счёт противостояния – 5:2 в пользу представителей Ла Лиги. Фернандеш пропускал ответную встречу из-за дисквалификации.

«Сегодня «Манчестер Юнайтед» очень не хватало Фернандеша, – делится мыслями Скоулз. – Бруну – футболист, способный взять на себя игру, определяющий её. В последние несколько недель он находился в фантастической форме», – цитируют английские СМИ бывшего хавбека.