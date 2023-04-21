«Байер» впервые за 21 год сыграет в полуфинале еврокубков

Леверкузенский «Байер» оформил выход в полуфинал Лиги Европы, одолев бельгийский «Унион».

Коллектив Хаби Алонсо взял верх в прошедшей сегодня выездной встрече со счётом 4:1. Первый матч завершился ничьей – 1:1. Таким образом, как отмечает Opta, «фармацевтам» впервые за 21 год удалось добраться до полуфинальной стадии еврокубкового турнира. В сезоне 2001/02 леверкузенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где переиграли «Манчестер Юнайтед». В финале команда уступила мадридскому «Реалу».

Соперником «Байера» по 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы станет победитель противостояния «Рома» – «Фейеноорд».