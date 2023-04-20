«Ювентус» не смог обыграть «Спортинг», но прошёл в полуфинал

На ответный матч Лиги Европы против «Спортинга» «Ювентус» приехал с форой в один гол и удвоил её в одной из первых атак. Адриен Рабио в штрафной с разворота пробил точно в угол ворот. Франсишку Тринкан в ответ в касание замыкал прострел и угодил в штангу. Тут же Рабио неаккуратно боролся у своих ворот - пенальти, и Маркус Эдвардс развел мяч и голкипера по углам. В оставшееся время моментов было мало, разве что Душан Влахович не попал по высоте, пробивая головой, хотя шансы на успех были очень хороши.

Благодаря выигранному матчу в Турине «Ювентус» проходит дальше.