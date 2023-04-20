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Лига Европы

«Ювентус» не смог обыграть «Спортинг», но прошёл в полуфинал

20 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать (3)
Спортинг Л
1:1
Ювентус
окончен

На ответный матч Лиги Европы против «Спортинга» «Ювентус» приехал с форой в один гол и удвоил её в одной из первых атак. Адриен Рабио в штрафной с разворота пробил точно в угол ворот. Франсишку Тринкан в ответ в касание замыкал прострел и угодил в штангу. Тут же Рабио неаккуратно боролся у своих ворот - пенальти, и Маркус Эдвардс развел мяч и голкипера по углам. В оставшееся время моментов было мало, разве что Душан Влахович не попал по высоте, пробивая головой, хотя шансы на успех были очень хороши.

Благодаря выигранному матчу в Турине «Ювентус» проходит дальше.

Протокол игры  
Спортинг Л1:1Ювентус
  9'Рабио Адриен (0:1)
(1:1) Эдвардс Маркус20'  
Адан АнтониоДиоманде УсманКоатес СебастьянИнасиу Гонсалу 81' (Чермити Юссеф ( 81') Эсгаю РикардуУгарте Мануэль  24'Морита ХидемасаСантуш Нуну II 87' (Артур Гомес VIII ( 87') Эдвардс МаркусТринкан Франсишку 81' (Матеус Рейс ( 81') Поте
Запасные: Рошинья КоштаТанлонго МатеоИзраэль ФранкоНету ЛуишБельерин ЭкторПинту ДиогуИссааку ФатавуЭссугу ДариуАлександропулос Сотириос
Щесны ВойцехКуадрадо ХуанДанило ЛуисБремер Глейсон 73' (Гатти Федерико ( 73'  83') Алекс СандроРабио АдриенЛокателли МануэльМиретти Фабио 72' (Погба Поль ( 72'  89') Ди Мария АнхельВлахович Душан 71' (Милик Аркадиуш ( 71') Кьеза Федерико 78' (Костич Филип ( 78')
Запасные: Ругани ДаниэлеБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоФаджоли НиколоДе Шильо МаттиаПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес Леандро
20 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Ювентус Спортинг Лиссабон
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
21 Апреля 2023 в 00:01
Ювентус обыграл Спортинг по сумме двух матчей и отправился в полуфинал. Что за недоназвания всегда придумывают. Со всем уважением к португальцам они кроме как пенальти ничего и не создали. Юве отстоял в типичной манере. Нулевая игра и полученный результат. Форца Юве!
venge
21 Апреля 2023 в 00:03
Да, по сути португальцы ничего не создали. Юве немного повезло. Вот и всё.
Juventissimo
20 Апреля 2023 в 23:59
Стиль игры у команды - несомненно на уровне безоговорочного победителя ЛЕ. Соперники трепещут, прямо, перед началом игры. Валидольный кальма-бол.
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