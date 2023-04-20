«Ювентус» не смог обыграть «Спортинг», но прошёл в полуфинал

На ответный матч Лиги Европы против «Спортинга» «Ювентус» приехал с форой в один гол и удвоил её в одной из первых атак. Адриен Рабио в штрафной с разворота пробил точно в угол ворот. Франсишку Тринкан в ответ в касание замыкал прострел и угодил в штангу. Тут же Рабио неаккуратно боролся у своих ворот - пенальти, и Маркус Эдвардс развел мяч и голкипера по углам. В оставшееся время моментов было мало, разве что Душан Влахович не попал по высоте, пробивая головой, хотя шансы на успех были очень хороши.
Благодаря выигранному матчу в Турине «Ювентус» проходит дальше.
Протокол игры
|9'Рабио Адриен (0:1)
|(1:1) Эдвардс Маркус20'
Адан Антонио•Диоманде Усман•Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу81' (Чермити Юссеф (81') •Эсгаю Рикарду•Угарте Мануэль• 24'Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II87' (Артур Гомес VIII (87') •Эдвардс Маркус•Тринкан Франсишку81' (Матеус Рейс (81') •Поте
Щесны Войцех•Куадрадо Хуан•Данило Луис•Бремер Глейсон73' (Гатти Федерико (73') • 83'Алекс Сандро•Рабио Адриен•Локателли Мануэль•Миретти Фабио72' (Погба Поль (72') • 89'Ди Мария Анхель•Влахович Душан71' (Милик Аркадиуш (71') •Кьеза Федерико78' (Костич Филип (78')
20 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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