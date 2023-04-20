Испанские подарки от Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» разгромлен в Севилье и выброшен из Лиги Европы

«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» схлестнулись в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч 1/4 финала состоялся 20 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Главным фаворитом Лиги Европы выглядел «Манчестер Юнайтед» для всех, кроме «Севильи». В гостях испанцы с 0:2 и почти оформленных 0:3 (даже 0:4) ушли на 2:2, а дома довершили начатое, щёлкнув по носу фаворита. Всё-таки Лига Европы – турнир «Севильи», и никто не должен об этом забывать. Даже «Манчестер Юнайтед».

А напомнил о фарте андалусийцев уже на восьмой минуте Давид Де Хеа. Испанский голкипер подсунул мяч Гарри Магуайру, тот под ужасающим прессингом отпасовал в Ламелу, от Эрика мяч отскочил к Юссефу Эн-Несири, который хладнокровно решил эпизод, пробив точно в угол – 1:0. Пропущенный гол слегка взбодрил «МЮ». Забегали активнее, больше атаковали, но ничего толкового не создали.

На самом же деле, игровую аритмию включила «Севилья», чуть ослабившая хватку. Как только хозяева забегали на максимум – у «дьяволов» начались проблемы. Концовку первого тайма и начало второго «Севилья» провела очень мощно, за это время отличившись дважды. Правда, засчитали только один мяч. Маркос Акунья с левого края покатил на 11-метровую отметку, откуда точно пробил Лукас Окампос. Уже отпраздновал гол аргентинец, но его соотечественник в офсайд забрался.

Однако давление «Севильи» чувствовалось так мощно, что легко пережило перерыв и продолжило своё дело далее. А трансформировал преимущество на табло Лоик Баде. Защитник «Севильи» выпрыгнул на подачу Ивана Ракитича от угла поля и по замысловатой траектории пробил через выпрыгнувшего Давида Де Хеа – 2:0. И даже второй гол не успокоил «Севилью». Тут же Ламела хитро крутил под штангу – гостей спас голкипер. После корнера возникла невероятная суматоха с двумя ударами в защитника, но и тут отскочил «МЮ».

И только в конце второго тайма «Севилья» позволила себе опрометчивую трусость. Стали хозяева тянуть время, прижиматься к воротам и пережили несколько тревожных минут. Каземиро опасно бил с подбора – немного не попал. Кристиан Эриксен опасно крутил во вратарский угол, раньше мяча туда успел прилететь Буну. Супермоментов «Манчестер Юнайтед» так и не создал и довольно справедливо не забил в итоге.

А вот Юссеф Эн-Несири разгром оформил, в контратаке наказав Де Хеа – 3:0. Давид просто упал и остановил мяч для форварда, которому осталось пробить по пустым воротам метров с 25. Побеждает «Севилья» дома очень уверенно и квалифицируется в полуфинал своей любимой Лиги Европы.