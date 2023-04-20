«Байер» разгромил «Унион» и стал первым полуфиналистом Лиги Европы

Сказочный путь «Униона» в еврокубках подошёл к концу. В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы бельгийцы дома проиграли «Байеру». Уже на второй минуте Мусса Диаби справа ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот. В конце тайма снова острота пришла с правого фланга, подача на дальнюю штангу, и Митчел Баккер удвоил счет. После перерыва грубо ошибся голкипер «Униона», Баккер отобрал мяч и вывел на убойную позицию Жереми Фримпонга. Каспер Терхо отыграл один гол, но этого было мало. Гложек добил после парированного удара Диаби - 4:1, дальше идет «Байер».