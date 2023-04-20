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Лига Европы

«Байер» разгромил «Унион» и стал первым полуфиналистом Лиги Европы

20 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать (1)
Унион Сент-Жиллуаз
1:4
Байер Л
окончен

Сказочный путь «Униона» в еврокубках подошёл к концу. В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы бельгийцы дома проиграли «Байеру». Уже на второй минуте Мусса Диаби справа ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот. В конце тайма снова острота пришла с правого фланга, подача на дальнюю штангу, и Митчел Баккер удвоил счет. После перерыва грубо ошибся голкипер «Униона», Баккер отобрал мяч и вывел на убойную позицию Жереми Фримпонга. Каспер Терхо отыграл один гол, но этого было мало. Гложек добил после парированного удара Диаби - 4:1, дальше идет «Байер».

Протокол игры  
Унион Сент-Жиллуаз1:4Байер Л
  2'Диаби Мусса (0:1)
  38'Баккер Митчел (0:2)
  60'Фримпонг Жереми (0:3)
(1:3) Терхо Каспер65'  
  79'Гложек Адам (1:4)
Морис АнтониКандусс Исмаэль 46' (Терхо Каспер ( 46') Бёрджесс КристианМатида КокиНиукоп БартАмани Жан 81' (Нильссон Хокан ( 81') Линен СеннеТеума Тедди  76' 87' (Эль Аззоузи Уссама ( 87') Лапуссен ЛоикВертессен Йорбе 32' (Саймон Адингра ( 32') Бонифасе Виктор 81' (Пуэртас Кэмерон ( 81')
Запасные: Имбрехтс ЙоахимФеллоус ИмадЭккерт Айенса ДеннисХугевельде НатанСайкс Росс
Градецки ЛукашТапсоба Эдмон 59' (Коссуну Одилон ( 59') Та ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми 71' (Адли Амин ( 71') Андрих РобертАмири Надим 60' (Демирбай Керем ( 60') Баккер МитчелДиаби Мусса 86' (Беллараби Карим ( 86') Гложек Адам 86' (Азмун Сердар ( 86') Вирц Флориан
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиПенц ПатрикАзхиль Айман
20 апреля. Стадион "Лото-парк".

 

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
21 Апреля 2023 в 00:09
Молодцы. Самая симпатичная по игре команда 1/2 ЛЕ. Давай, Хаби, удиви еще всех. )
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