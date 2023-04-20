«Байер» разгромил «Унион» и стал первым полуфиналистом Лиги Европы

Сказочный путь «Униона» в еврокубках подошёл к концу. В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы бельгийцы дома проиграли «Байеру». Уже на второй минуте Мусса Диаби справа ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот. В конце тайма снова острота пришла с правого фланга, подача на дальнюю штангу, и Митчел Баккер удвоил счет. После перерыва грубо ошибся голкипер «Униона», Баккер отобрал мяч и вывел на убойную позицию Жереми Фримпонга. Каспер Терхо отыграл один гол, но этого было мало. Гложек добил после парированного удара Диаби - 4:1, дальше идет «Байер».
Протокол игры
|2'Диаби Мусса (0:1)
|38'Баккер Митчел (0:2)
|60'Фримпонг Жереми (0:3)
|(1:3) Терхо Каспер65'
|79'Гложек Адам (1:4)
Морис Антони•Кандусс Исмаэль46' (Терхо Каспер (46') •Бёрджесс Кристиан•Матида Коки•Ниукоп Барт•Амани Жан81' (Нильссон Хокан (81') •Линен Сенне•Теума Тедди 76'87' (Эль Аззоузи Уссама (87') •Лапуссен Лоик•Вертессен Йорбе32' (Саймон Адингра (32') •Бонифасе Виктор81' (Пуэртас Кэмерон (81')
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон59' (Коссуну Одилон (59') •Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми71' (Адли Амин (71') •Андрих Роберт•Амири Надим60' (Демирбай Керем (60') •Баккер Митчел•Диаби Мусса86' (Беллараби Карим (86') •Гложек Адам86' (Азмун Сердар (86') •Вирц Флориан
Запасные: Ломб Никлас•Фосу-Менса Тимоти•Пенц Патрик•Азхиль Айман
20 апреля. Стадион "Лото-парк".
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