Азмун – в запасе «Байера» на встречу против бельгийского «Униона»

Бельгийский «Унион» и леверкузенский «Байер» озвучили свои составы на грядущий матч в Лиге Европы. Стартовый свисток встречи прозвучит чуть более, чем через полчаса. Иранский форвард немецкого клуба Сердар Азмун начнёт встречу на скамейке запасных.

«Унион»: Морис, Ниукоп, Бёрджесс, Кандусс, Матида, Лапуссен, Теума, Линен, Бонифасе, Амани, Вертессен;

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Амири, Андрих, Фримпонг, Диаби, Вирц, Гложек.

Текстовую трансляцию матча проведёт портал Liveresult.ru.

Первый матч в паре, прошедший неделю назад, завершился с ничейным счётом – 1:1.