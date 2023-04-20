«Севилья» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в своём самом возрастном составе за всю историю выступления в турнире

Испанская «Севилья» сегодня обновит собственный рекорд.

Коллектив Хосе Луиса Мендилибара примет в родных стенах «Манчестер Юнайтед» в рамках ответной встречи четвертьфинала Лиги Европы. Согласно сведениям Opta, сегодняшний стартовый состав «Севильи» – самый возрастной для клуба за всю историю выступлений в Лиге Европы и Кубке УЕФА. Средний возраст игроков – 30 и 295 дней.

Напомним, что первый поединок команд, прошедший в Англии, завершился результативной ничьей – 2:2.

Следить за ходом матча «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult.ru, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция.