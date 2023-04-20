Щесны пропустил один матч «Ювентуса» и снова вернулся в строй

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны неделю назад сильно напугал не только болельщиков «бьянконерри», но и всех нейтральных зрителей. В конце первого четвертьфинального матча против лиссабонского «Спортинга» поляк попросил замену и покинул поле, легко держась за грудь. Казалось, у знаменитого голкипера серьёзные проблемы с сердцем.

Правда, обследование, которое после матча прошёл Щесны, не выявили их у игрока. А вчера наставник «Ювентуса» Массимиалино Аллегри сообщил прессе о состоянии голкипера, заверив, что с игроком снова всё в порядке.

В итоге вратарь пропустил лишь один матч Серии А, в котором «Ювентус» проиграл «Сассуоло» - 0:1.

Ранее «Спортинг» и «Ювентус» назвали свои составы на игру, Щесны – в основе «старой синьоры».