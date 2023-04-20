Белотти и Вейналдум – в старте «Ромы» на ответный матч с «Фейеноордом»

Через час в Риме на «Стадио Олимпико» стартует ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между «Ромой» и роттердамским «Фейеноордом». Первая игра, напомним, завершилась победой нидерландцев – 1:0.

«Рома»: Патрисиу, Залевски, Манчини, Льоренте, Смоллинг, Спинаццола, Вейналдум, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти;

«Фейеноорд»: Бейло, Гертрейда, Ганцко, Траунер, Хартман, Шиманьски, Кекчю, Виффер, Джаханбахш, Хименес, Идрисси;

Напомним, в прошлом году эти же команды встречались друг с другом в финале Лиги конференций УЕФА, победу тогда одержала «Рома» - 1:0.

Текстовую трансляцию поединка проведёт портал Liveresult.ru.