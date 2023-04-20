Рэшфорд в запасе: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Севильей»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Севильи» - команды проведут ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделоф, Далот, Каземиро, Эриксен, Забитцер, Антони, Санчо, Марсьяль.

Нападающий Маркус Рэшфорд начнёт игру в запасе. Что до полузащитника Бруну Фернандеша, то он пропускает игру из-за дисквалификации.

Матч «Севилья» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию. Первая игра в Англии завершилась со счётом 2:2.