Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Минин: «Статус фаворита не гарантирует «Манчестер Юнайтед» победу над «Севильей»

20 Апреля 2023 • 20:34 Комментировать
Севилья
...
Манчестер Юнайтед
1 3.40 X 3.70 2 2.17
Через 0 ч. 15 мин.

Российский телекомментатор Станислав Минин поделился своими ожиданиями от очной встречи «Севильи» и «Манчестер Юнайтед» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Глупо не признать фаворитом «МЮ», но «Севилью» это обстоятельство скорее успокаивает, ведь она и не собиралась быть фаворитом. Фаворит — «Манчестер Юнайтед», но это не значит, что он победит», - цитирует Минина «Матч ТВ».

Напомним, что первая игра в паре между этими соперниками закончилась сенсационной ничьей – 2:2. В концовке игры «манкунианцы» сами забили себе два гола, сделав счёт равным.

Не пропустите текстовую трансляцию грядущей встречи от портала Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Станислав Минин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.04.23 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Ювентус Ювентус
2.75 3.15 2.75
Видео
20.04.23 в 22:00
Севилья Севилья
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.10 3.40 2.00
Видео
20.04.23 в 22:00
Рома Рома
Фейеноорд Фейеноорд
1.96 3.45 4.20
Видео
20.04.23 в 22:00
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Байер Л Байер Л
3.50 3.60 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
21:30 · Лига Европы
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига Европы
«Спортинг» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига Европы
«Рома» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:24 · Лига Европы
Азмун – в запасе «Байера» на встречу против бельгийского «Униона»
21:19 · Лига Европы
«Севилья» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в своём самом возрастном составе за всю историю выступления в турнире
21:17 · Лига Европы
Щесны пропустил один матч «Ювентуса» и снова вернулся в строй
21:07 · Еврокубки
«Спортинг» и «Ювентус» назвали составы на ответный матч в Лиге Европы
20:58 · Лига Европы
Белотти и Вейналдум – в старте «Ромы» на ответный матч с «Фейеноордом»
20:48 · Лига Европы
Рэшфорд в запасе: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Севильей»
20:34 · Лига Европы
Минин: «Статус фаворита не гарантирует «Манчестер Юнайтед» победу над «Севильей»
19:17 · Лига Европы
Эриксен отметил высокий уровень полузащиты «Манчестер Юнайтед»
19:10 · Лига Европы
Уткин сделал два прогноза на матч «Севилья» - «Манчестер Юнайтед»
18:45 · Лига Европы
Канчельскис назвал главных фаворитов Лиги Европы
18:39 · Лига Европы
Канчельскис не верит, что «Севилья» сможет пройти «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
07:53 · Лига Европы
Тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» забьёт «Севилье»
Все новости
Рекомендуем