Минин: «Статус фаворита не гарантирует «Манчестер Юнайтед» победу над «Севильей»

Российский телекомментатор Станислав Минин поделился своими ожиданиями от очной встречи «Севильи» и «Манчестер Юнайтед» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Глупо не признать фаворитом «МЮ», но «Севилью» это обстоятельство скорее успокаивает, ведь она и не собиралась быть фаворитом. Фаворит — «Манчестер Юнайтед», но это не значит, что он победит», - цитирует Минина «Матч ТВ».

Напомним, что первая игра в паре между этими соперниками закончилась сенсационной ничьей – 2:2. В концовке игры «манкунианцы» сами забили себе два гола, сделав счёт равным.

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