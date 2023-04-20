«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Испании проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Севилья - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Магуайр Гарри•Линделоф Виктор•Далот Диогу•Эриксен Кристиан•Каземиро Карлос•Забитцер Марсель•Антони•Марсьяль Антони•Санчо Джедон
20 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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