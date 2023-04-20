«Спортинг» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Лиссабоне проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Ювентусом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спортинг Л - Ювентус
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Протокол игры
Адан Антонио•Инасиу Гонсалу•Коатес Себастьян•Диоманде Усман•Эсгаю Рикарду•Угарте Мануэль•Морита Хидемаса•Сантуш Нуну II•Поте•Эдвардс Маркус•Тринкан Франсишку
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Куадрадо Хуан•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Кьеза Федерико•Ди Мария Анхель•Влахович Душан
20 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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