«Рома» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Италии проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Фейеноордом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рома - Фейеноорд
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Протокол игры
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Льоренте Диего•Смоллинг Крис•Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Матич Неманья•Пеллегрини Лоренцо•Вейналдум Джорджиньо•Белотти Андреа
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Траунер Гернот•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Кекчю Оркун•Шиманьски Себастьян•Джаханбахш Алиреза•Хименес Сантьяго Томас•Идрисси Уссама
20 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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