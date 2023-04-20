Эриксен отметил высокий уровень полузащиты «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен отметил высокий уровень средней линии команды.

«Думаю, что это лучшая полузащита, частью которой я когда-либо был», - сказал Эриксен журналистам перед матчем Лиги Европы против «Севильи».

«Отсутствие Фернандеша? Когда я пропускал матчи из-за травмы, кто-то другой выполнял на поле мои функции. То же самое будет с Бруну», - добавил датчанин.

Ответный матч 1/4 финала между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.