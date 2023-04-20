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Лига Европы

Эриксен отметил высокий уровень полузащиты «Манчестер Юнайтед»

20 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать
Севилья
1:0
Манчестер Юнайтед
1 1.80 X 3.35 2 5.00
перерыв

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен отметил высокий уровень средней линии команды.

«Думаю, что это лучшая полузащита, частью которой я когда-либо был», - сказал Эриксен журналистам перед матчем Лиги Европы против «Севильи».

«Отсутствие Фернандеша? Когда я пропускал матчи из-за травмы, кто-то другой выполнял на поле мои функции. То же самое будет с Бруну», - добавил датчанин.

Ответный матч 1/4 финала между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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