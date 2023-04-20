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Лига Европы

Уткин сделал два прогноза на матч «Севилья» - «Манчестер Юнайтед»

20 Апреля 2023 • 19:10 Комментировать
Севилья
...
Манчестер Юнайтед
1 3.60 X 3.60 2 2.10
Через 2 ч. 31 мин.

Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями об ответном матче 1/4 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что первая игра между командами в Англии завершилась вничью со счётом 2:2.

«Мне представляется, что в этом матче, во-первых, обе команды забьют. Во-вторых, я думаю, что в этом матче страсти будут кипеть, и возможно удаление», - сказал Уткин на видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Матч между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Василий Уткин
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СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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