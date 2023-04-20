Канчельскис назвал главных фаворитов Лиги Европы

Бывший футболист Андрей Канчельскис порассуждал о самых сильных командах в Лиге Европы. Напомним, сегодня в турнире пройдут ответные матчи четвертьфинала.

«Я полагаю, между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» получится хорошее противостояние, но это футбол и тут может все что угодно», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, сегодня «Ювентус» сыграет ответный матч со «Спортингом» в Лиссабоне, а «МЮ» в Севилье встретится с одноимённой командой.

«Тем более, что туринцам совсем нечего терять, могут отдать все силы ради Лиги Европы», - добавил Канчельскис.

Ранее Канчельскис заявил, что не верит в силы «Севильи» выбить из турнира подопечных Эрика тен Хага.