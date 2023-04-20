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Лига Европы

Канчельскис назвал главных фаворитов Лиги Европы

20 Апреля 2023 • 18:45 Комментировать
Спортинг Л
...
Ювентус
1 2.35 X 3.15 2 3.30
Через 2 ч. 29 мин.

Бывший футболист Андрей Канчельскис порассуждал о самых сильных командах в Лиге Европы. Напомним, сегодня в турнире пройдут ответные матчи четвертьфинала.

«Я полагаю, между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» получится хорошее противостояние, но это футбол и тут может все что угодно», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, сегодня «Ювентус» сыграет ответный матч со «Спортингом» в Лиссабоне, а «МЮ» в Севилье встретится с одноимённой командой.

«Тем более, что туринцам совсем нечего терять, могут отдать все силы ради Лиги Европы», - добавил Канчельскис.

Ранее Канчельскис заявил, что не верит в силы «Севильи» выбить из турнира подопечных Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Манчестер Юнайтед Лига Европы Андрей Канчельскис
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СПОРТИНГ Л ЮВЕНТУС
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