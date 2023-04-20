Тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» забьёт «Севилье»

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с испанской «Севильей». Об этом поединке высказался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Мы организованно действуем по всему полю, но должны улучшить игру в нападении. Уверен, у нас получится забить гол. Нужно использовать мотивацию как инструмент. Особенно в больших играх. Нам необходимо сконцентрироваться на матче и сыграть как можно лучше», - передает слова нидерландского тренера пресс-служба УЕФА.

В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 2:2. Ответный поединок пройдет в Севилье сегодня, 20 апреля. Начало – 22:00 по московскому времени.