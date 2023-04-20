Севилья - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня - противостояние «Севильи» и «МЮ» в Лиге Европы. На «Олд Траффорд» команды сыграли 2:2, но и сегодня «красные дьяволы» считаются фаворитами, пускай и не явными. Испанская команда неважно играет в Ла Лиге и даже находилась в зоне вылета, правда, сейчас улучшила результаты. У англичан всё стабильно хорошо. Тем не менее, они вылетали от севильцев и в Лиге чемпионов, и в полуфинале Лиги Европы в 2020 году. Будет ли первая победа над испанцами, смотрим в 22:00 на каналах: «Матч ТВ», «Мегого Футбол 1», Arena Sport 7 Croatia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA English 1, beIN Sports MENA Premium 1, BT Sport 1, BT Sport [app], BT Sport Player, EXXEN Digital Türkiye, Meraj TV, RMC Sport 1, RTL+ Deutschland, Sport TV2 Portugal, TV3+ Norge, ViaPlay Baltic, ViaPlay Finland, ViaPlay Norway, ViaPlay Poland, ViaPlay Sweden. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.