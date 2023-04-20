Спортинг - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

После прохода «Арсенала» в Лиге Европы «Спортинг» сражается с ещё одним топ-соперником, «Ювентусом». Оба коллектива сейчас показывают не лучшие результаты, тем не менее, на этой стадии вряд ли кто-то будет недомотивирован. Прошлая встреча осталась за туринцами (1:0), и сегодня наверняка будет качественный интересный футбол.

В 22:00 смотрим игру на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», Arena Sport 6 Croatia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA Premium 2, BT Sport 4, BT Sport [app], BT Sport Player, ESPN 4 Nederland, EXXEN Digital Türkiye, RMC Sport Live 3, RTL+ Deutschland, SIC Portugal, Sport TV1 Portugal, ViaPlay Baltic, ViaPlay Finland, ViaPlay Norway, ViaPlay Poland, ViaPlay Sweden. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.