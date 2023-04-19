Эриксен оценил уровень «Севильи» перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен пообщался с журналистами в преддверии встречи с «Севильей» в Лиге Европы.

Первый поединок, прошедший на «Олд Троффорд», завершился со счётом 2:2. Судьба путёвки в полуфинал решится 20 апреля, когда состоится ответная встреча.

«В первом матче мы сами позволили им вернуться в игру, хотя полностью контролировали ситуацию на протяжении часа, – делится мыслями Эриксен. – В этом сезоне «Севилье» пришлось часто менять тренеров, но сейчас команда начинает находить себя и добиваться побед. У них качественный состав, они в хорошей форме. В этой команде есть по-настоящему классные игроки», – заявил на пресс-конференции Эриксен.