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Аллегри рассказал о состоянии Щесны

19 Апреля 2023 • 21:39 Комментировать
Спортинг Л
...
Ювентус
1 2.25 X 3.25 2 3.40
Через 23 ч. 31 мин.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о состоянии игроков своей команды.

На прошлой неделе наставник был вынужден заменить голкипера Войцеха Щесны, схватившегося за грудь и испытывавшего трудности с дыханием. В недавнем поединке Серии А против «Сассуоло» поляк остался на скамейке запасных. По словам Аллегри, теперь вратарь готов вернуться на поле: «Щесны уже в порядке, как и Рабио, который провёл отличную тренировку. У меня остались сомнения в состоянии двух игроков, один из которых – Кьеза. Решение будет принято завтра», – цитирует Football Italia Аллегри.

Матч «Спортинг» – «Ювентус» состоится в четверг на поле лиссабонцев. Первая встреча осталась за туринцами (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон Массимилиано Аллегри Войцех Щесны Адриен Рабио Федерико Кьеза
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СПОРТИНГ Л ЮВЕНТУС
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