Аллегри рассказал о состоянии Щесны

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о состоянии игроков своей команды.

На прошлой неделе наставник был вынужден заменить голкипера Войцеха Щесны, схватившегося за грудь и испытывавшего трудности с дыханием. В недавнем поединке Серии А против «Сассуоло» поляк остался на скамейке запасных. По словам Аллегри, теперь вратарь готов вернуться на поле: «Щесны уже в порядке, как и Рабио, который провёл отличную тренировку. У меня остались сомнения в состоянии двух игроков, один из которых – Кьеза. Решение будет принято завтра», – цитирует Football Italia Аллегри.

Матч «Спортинг» – «Ювентус» состоится в четверг на поле лиссабонцев. Первая встреча осталась за туринцами (1:0).