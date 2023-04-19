Аллегри: «Спортинг» уже показал свой уровень в первом матче»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о предстоящей ответной встрече с лиссабонским «Спортингом» в рамках Лиги Европы.

Первая четвертьфинальная встреча между командами, прошедшая в Турине, завершилась победой итальянского коллектива с минимальным счётом. Ответная игра пройдёт 20 апреля в Лиссабоне.

«Выход в полуфинал – важнейшая для нас задача, и мы полностью сосредоточены на её решении. Сделать это будет непросто, потому что «Спортинг» – сильный соперник, как показал первый матч. Не стоит забывать и о том, что эта команда ранее выбила из турнира «Арсенал», – заявил в интервью Sky Sport итальянский специалист.