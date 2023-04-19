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Лига Европы

Аллегри: «Спортинг» уже показал свой уровень в первом матче»

19 Апреля 2023 • 21:19 Комментировать
Спортинг Л
...
Ювентус
1 2.25 X 3.25 2 3.40
Через 23 ч. 30 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о предстоящей ответной встрече с лиссабонским «Спортингом» в рамках Лиги Европы.

Первая четвертьфинальная встреча между командами, прошедшая в Турине, завершилась победой итальянского коллектива с минимальным счётом. Ответная игра пройдёт 20 апреля в Лиссабоне.

«Выход в полуфинал – важнейшая для нас задача, и мы полностью сосредоточены на её решении. Сделать это будет непросто, потому что «Спортинг» – сильный соперник, как показал первый матч. Не стоит забывать и о том, что эта команда ранее выбила из турнира «Арсенал», – заявил в интервью Sky Sport итальянский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон Массимилиано Аллегри
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СПОРТИНГ Л ЮВЕНТУС
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