Булыкин: «Манчестер Юнайтед» должен пройти «Севилью»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» - «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» должен играть в Лиге Чемпионов, что и будет делать в следующем сезоне. Сейчас есть все шансы в ЛЕ. Видно, как команда преобразилась. А первая игра — недоразумение. Думаю, «Манчестер Юнайтед» должен исправиться и пройти дальше», — приводит слова Булыкина Sport24.

Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:2. Ответный поединок пройдет завтра, 20 апреля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.