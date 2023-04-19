Наставник «Фейеноорда» назвал главное оружие «Ромы»

Рулевой нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот высказался о сильных сторонах «Ромы» перед предстоящим матчем Лиги Европы.

Роттердамский коллектив выиграл первый матч четвертьфинала с минимальным счётом. Ответная встреча состоится в четверг в Риме.

«Рома» постарается оказывать на нас постоянное давление, и наша задача в таких условиях – надёжно действовать в обороне. Для меня лучший способ защищаться – это владение мячом. Нельзя постоянно подпускать «Рому» к своим воротам, поскольку в её составе много индивидуально одарённых игроков.

Важное значение будут иметь стандарты – «Рома» в этом очень сильна. Нашим игрокам нужно сохранять предельную концентрацию», – заявил на пресс-конференции Арне Слот.