Защитник «Манчестер Юнайтед« Мартинес высказался о травме, полученной в игре против «Севильи»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о травме, которую он получил в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:2). Он пропустит остаток сезона.

Аргентинец отметил, что не так себе представлял окончание этого особенного сезона, но иногда люди сталкиваются с серьёзными препятствиями, которые нужно преодолеть и вернуться ещё сильнее.

«Тем временем я продолжу поддерживать своих товарищей по команде в достижении наших целей. Сообщения и поддержка, которые я получил, были невероятными, они придавали мне сил и воодушевляли. Спасибо вам всем от всего сердца», - написал игрок в социальной сети.

Напомним, что Мартинес стал победителем чемпионата мира в Катаре.