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Забитцер стал игроком недели в Лиге Европы

14 Апреля 2023 • 17:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Севилья
окончен

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер стал игроком недели в Лиге Европы по итогам первых четвертьфиналов.

О вручении награды сообщила пресс-служба УЕФА после голосования на официальном сайте организации. В матче против «Севильи», который завершился со счётом 2:2, австрийский полузащитник оформил дубль. На награду также претендовали Оркун Кёкчю («Фейеноорд»), Виктор Бонифасе («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

Напомним, что ответный поединок между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в следующий четверг, 20 апреля, в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лига Европы Марсель Забитцер
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