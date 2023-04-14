Хавбек «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер стал игроком недели в Лиге Европы по итогам первых четвертьфиналов.

О вручении награды сообщила пресс-служба УЕФА после голосования на официальном сайте организации. В матче против «Севильи», который завершился со счётом 2:2, австрийский полузащитник оформил дубль. На награду также претендовали Оркун Кёкчю («Фейеноорд»), Виктор Бонифасе («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

Напомним, что ответный поединок между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в следующий четверг, 20 апреля, в Испании.