Тен Хаг – журналистам: «Вы ищете корову в заднице»

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), упустив перевес в два гола. После игры главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг вспомнил весьма странную нидерландскую поговорку, отвечая на вопрос о замене Бруну Фернандеша.

«Я снял Бруну, чтобы его не удалили за вторую жёлтую. Арбитр пожалел его в одном из моментов – за подобное в первом тайме игрок «Севильи» получил предупреждение. Я не хотел рисковать.

Там, откуда я родом, сказали бы, что вы ищете корову в заднице. Да, корову в заднице. Так мы говорим об этом в моём регионе Нидерландов. Если бы Бруну удалили, вы бы спрашивали у меня, почему я его не заменил», - сказал тен Хаг журналистам.