Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Моуринью высмеял журналиста после поражения

14 Апреля 2023 • 15:11 Комментировать
Фейеноорд
1:0
Рома
окончен

В четверг вечером «Рома» проиграла гостевой матч против «Фейеноорда» в 1/4 финала Лиги Европы (0:1). После игры один из журналистов на пресс-конференции вскользь упомянул матч между командами в прошлогоднем финале Лиги конференций. Тогда римляне минимально победили и завоевали трофей.

«Последние 10 месяцев ты плакал», - сказал Моуринью журналисту со смехом. «Но ты не должен плакать, ведь нельзя выиграть матч, который ты проиграл. Я обещаю, что после поражений я сплю, я не плачу».

На следующей неделе «Рома» будет принимать «Фейеноорд» на своём поле и постарается отыграться.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Фейеноорд Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
16:22 · Лига Европы
Тен Хаг – журналистам: «Вы ищете корову в заднице» 1
15:11 · Лига Европы
Моуринью высмеял журналиста после поражения
12:18 · Лига Европы
Тренер «Севильи»: «Манчестер Юнайтед» испугался нас, когда счёт стал 2:1»
12:12 · Лига Европы
Генич шокирован развязкой в матче «Манчестер Юнайтед» - «Севилья»
10:56 · Лига Европы
Шалимов назвал одного полуфиналиста Лиги Европы
10:51 · Лига Европы
Шалимов подвёл итоги матча «Манчестер Юнайтед» - «Севилья»
10:38 · Лига Европы
Быстров оценил шансы в паре «Ювентус» - «Спортинг»
10:32 · Лига Европы
Быстров: «Манчестер Юнайтед» вместо 3:0 получил 2:2»
10:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» сделал заявление о состоянии Щесны
10:00 · Лига Европы
Рэшфорд может восстановиться к ответной игре с «Севильей»
09:39 · Лига Европы
«Он ужасен в обороне»: Сэвидж прошёлся по защитнику «Манчестер Юнайтед» 1
09:25 · Лига Европы
Биринделли: «Ювентус» остаётся фаворитом, но «Спортинг» очень хорош дома»
08:58 · Лига Европы
Тринкан: «Спортинг» приложит все силы, чтобы пробиться в полуфинал»
08:50 · Лига Европы
Перин: «Мы - команда»
08:23 · Лига Европы
Петер Шмейхель: «Отсутствие Мартинеса станет большой потерей»
Все новости
Рекомендуем