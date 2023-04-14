Моуринью высмеял журналиста после поражения

В четверг вечером «Рома» проиграла гостевой матч против «Фейеноорда» в 1/4 финала Лиги Европы (0:1). После игры один из журналистов на пресс-конференции вскользь упомянул матч между командами в прошлогоднем финале Лиги конференций. Тогда римляне минимально победили и завоевали трофей.

«Последние 10 месяцев ты плакал», - сказал Моуринью журналисту со смехом. «Но ты не должен плакать, ведь нельзя выиграть матч, который ты проиграл. Я обещаю, что после поражений я сплю, я не плачу».

На следующей неделе «Рома» будет принимать «Фейеноорд» на своём поле и постарается отыграться.