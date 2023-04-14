Тренер «Севильи»: «Манчестер Юнайтед» испугался нас, когда счёт стал 2:1»

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Медилибар высказался о результате поединка против «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги Европы. Андалусийцы долгое время уступали 0:2, но в концовке благодаря двум автоголам смогли вырвать ничью.

«В Лиге Европы очень мало команд обладают душой «Севильи». Даже «Манчестер Юнайтед», когда счет стал 2:1, испугался нас. У «Севильи» большая история в этом турнире, которая делает нас более великими», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч противостояния состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье 20 апреля. Начало – 22:00 по московскому времени.