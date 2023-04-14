Генич шокирован развязкой в матче «Манчестер Юнайтед» - «Севилья»

В первом матче ¼ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на своем поле упустил победу над «Севильей», сыграв вничью со счетом 2:2. О драматичной развязке поединка высказался комментатор Константин Генич.

«Футбол - удивительная игра. И логического объяснения тому, что сейчас произошло в Манчестере, не найти. Я бы ушел на 80-й минуте. Как с матча Аргентина - Нидерланды. Как?!» - оставил сообщение Константин у себя в «Телеграме».

«Манчестер Юнайтед» долгое время вел в счете 2:0, однако на последних минутах пропустил два автогола.

Ответная встреча состоится в Севилье на следующей неделе, 20 апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.