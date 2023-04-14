Шалимов назвал одного полуфиналиста Лиги Европы

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о противостоянии между леверкузенским «Байером» и бельгийским «Юнионом» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Юнион» на предыдущей стадии обыграл немецкий «Унион». Думаю, бельгийская команда приехала играть смело. Но, на мой взгляд, дальше все равно пройдет «Байер», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Первый матч состоялся в Леверкузене и завершился вничью со счетом 1:1. Голами отметились Бонифасе и Вирц.

Ответный матч противостояния состоится в Бельгии 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.