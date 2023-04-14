Шалимов подвёл итоги матча «Манчестер Юнайтед» - «Севилья»

Экс-главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о первом матче ¼ финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей». Встреча прошла на «Олд Траффорд» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Что касается «МЮ», то я отмечу, что в их голах в матче с «Севильей» было очень высокое мастерство футболистов. Но у испанских клубов контроль мяча фантастический», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

«Манчестер Юнайтед» вел в счете 2:0, но в концовке пропустил два мяча. Ответный матч состоится в Севилье 20 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.