Быстров оценил шансы в паре «Ювентус» - «Спортинг»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров высказался о результате поединка между туринским «Ювентусом» и лиссабонским «Спортингом» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Португальцы упустили ничью. Дома «Спортинг» играет на порядок лучше, но фаворитом все равно остается «Ювентус», - цитирует Быстрова издание «РБ Спорт».

Напомним, что первый матч прошел в Турине и завершился минимальной победой «старой синьоры» со счетом 1:0. Единственный гол на 73-й минуте забил Федерико Гатти.

Ответная встреча состоится в Португалии на следующей неделе, 20 апреля. Начало – 22:00 по московскому времени.