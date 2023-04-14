Быстров: «Манчестер Юнайтед» вместо 3:0 получил 2:2»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о результате поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» вместо 3:0 получил 2:2. Зная, как играет «Севилья», тяжело назвать «Манчестер Юнайтед» фаворитом перед ответной игрой», - передает слова Владимира «Матч ТВ».

Напомним, что «красные дьяволы» вели со счетом 2:0, однако в концовке пропустили два автогола. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Ответная встреча противостояния состоится в Испании 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.